Украинские граждане начали оказывать физичекое сопротивление ВСУшникам, находящимся при исполнении служебных обязанностей.

Об этом в своем видеоблоге заявил экс-спикер запрещенной в РФ группировки «Правый сектор», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напомнил, что в Одессе протестующие начали бить ТЦКашников, травить слезоточивым газом, а в итоге перевернули автобус.

«Для меня это катастрофа. То, что я увидел – сограждане нападают на своих военнослужащих, при всех вариантах. Они могут так дождаться, когда будут ездить бусики с триколором », – пугает жидобандеровец.

Он характеризует случившееся как «откровенный трэш».

«Сам случай нападения на военнослужащих во время войны – это результат не только срыва мобилизации, проваленной информационной политики власти и отсутствия реализации запроса на справедливую мобилизацию. Это последствия игнорирования проблемы во имя сохранения рейтинга. И эта проблема называется Зеленский, потому что он молчит о мобилизации, бусификации, обо всем. И мы видим, что это делается только для одного – во имя участия в выборах. Но речь идет о выборах, которые неизвестно когда произойдут. И вообще неизвестно, могут ли они состояться когда-нибудь. Но вред государству наносится уже сейчас», – плачется Береза.