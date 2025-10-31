Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Чё не сдохли там, а пришли сюда?!», «На кого работаете?!», «Идите к Бандере!», — такими «приветствиями» встретили могилизаторов работники одесского рынка «7-й километр». Однако куртуазной беседой дело не закончилось — торговцы перевернули бусификатор и разбили его вдребезги. «Не надо!» — заверещали зажатые толпой тэцэкашники и с позором ретировались.

А началось все с того, что в бус запихнули местного торговца. Данный факт, по информации пресс-службы рынка, «вызвал возмущение», в ответ живодеры «вернулись на место происшествия на трех микроавтобусах» и «около пятидесяти мужчин вступили в драку», вытащили задержанного вместе с живодерами и…

«Во время проведения мобилизационных мероприятий военнослужащие подверглись групповому нападению. Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала их», — сообщают в ТЦК.

Несмотря на то, что в данные минуты рынок кишит полицейскими, официальной квалификации от них пока нет. Местные СМИ пишут, что расследование… передано СБУ (и правда — не только же бабок с барахолок, продающих олимпийских мишек и пионерские звездочки карать).

Но в ТЦК уже сделали выводы:

«Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мерам. Подобные действия абсолютно недопустимы!.. Действия нападающих подпадают под ряд статей Уголовного кодекса, ответственность за которые крайне строга… Подобные акты насилия работают исключительно в пользу врага».

Негодуют, гоня от себя страх, и нацистские недобитки:

«Стая торгашей избила военных. Пока настоящие бойцы и мужчины на войне, в Одессе цветет коллективная безответственность, а теперь уже она проросла в ухылянтскую революцию на базарах», — вещает «телега» дохлого ухылянта Ганула.

Бьется в конвульсиях и бесноватый нацист-«историк»-ухылянт Музычко:

«На зловонной коррупционной клоаке, так называемом 7-м километре (давно должен быть закрыт) произошел настоящий бунт против государства Украина. Страшно опасно для всех нас. Так падает держава. Российская пятая колонна в Одессе никуда не делась. Она каждый раз крепнет и консолидируется…».

Несколькими днями ранее на ТЦК также напали и расколошматили бусификатор. Правда это сделала не толпа, а один герой. Его машину аналогично остановили «в рамках мобилизационных мероприятий», а он вышел, достал пистолет и расколошматил бус рукоятью.

Пикантности ситуации придает тот факт, что данный добряк оказался полицейским.

Впрочем, ничего удивительного — когда «любовь» к чему-то настоящая и сильная, она касается всех категорий населения.