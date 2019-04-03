Экс-спикер СБУ: если Порошенко победит, он будет мстить за унижения

03.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока еще действующий президент Украины Пётр Порошенко в случае победы на выборах, вместо того чтобы выполнять обещания, начнёт избавляться от конкурентов для того, чтобы обеспечить себе третий срок.

Об этом в эфире телеканала «UKRLIFE.TV» заявил экс-спикер СБУ Станислав Речинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если представить, как будет себя вести Порошенко после победы на выборах, то однозначно это будет зачистка электоральных конкурентов к парламентским выборам, чтобы завести в парламент наибольшую фракцию, и тем самым окончательно развязать себе руки и уже готовится к третьему сроку.

То есть ничего хорошего я не вижу. Думаю, что будут возбуждаться какие-то липовые уголовные дела, будут уничтожаться такие пугающие Порошенко структуры, как «Нацкорпус» и «Нацдружины», гонявшие его во время предвыборной кампании», – отметил он.

Также Станислав Речинский назвал фантастическими и невыполнимыми обещания Петра Порошенко о возвращении Крыма и Донбасса в состав Украины.

«У него прозвучали обещания о том, что он начнёт борьбу за возвращение Крыма и Донбасса, но я пока не могу представить, каким образом, это всё из области фантастики», – резюмировал эксперт.