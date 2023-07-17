Экс-замглавы СБУ отчитал Малюка за Крымский мост: Действуешь не по-еврейски

Вадим Москаленко.  
17.07.2023 23:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, СБУ


Со стороны СБУ было очень неумно в погоне за хайпом сразу же признавать, что сегодняшний удар по Крымскому мосту был инициирован Украиной.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Со стороны СБУ было очень неумно в погоне за хайпом сразу же признавать, что...

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«Такие вещи так не делаются. Сделали – хорошо, пиариться – плохо. Мне это совсем не понравилось.

Ситуация с прошлым разом, когда произошло это дело с взрывом на мосту – там действительно было много интерпретаций, и я сам это комментировал очень много, и нужно комментировать таким образом, что – «ну, мост незаконный? Незаконный. Взорвался и взорвался. Каким образом? Бог его знает».

А так, чтобы писать стишки – не знаю  Может, кому-то это понравилось – мне не понравилось», – сказал Ягун.

Он обратил внимание на тактику израильских спецслужб.

«Почему мы, не мы, а особенно общество, любим вспоминать о Моссаде – Моссад где-то что-то сделал, Моссад где-то кого-то достал – Моссад ни одной операции не признал! Говорит: «кара Божья, что там происходит» – где-то эти люди постоянно куда-то попадают, то не там под машину бросился, то не на ту пулю налетел – кто это делает, непонятно», – привёл пример бывший «избушный» генерал.

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