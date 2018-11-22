Экс-зампред СБУ заявил об отравлении русского разведчика

22.11.2018, Киев, Максим Карпенко

На Украине синхронно с западной прессой зубоскалят по поводу смерти начальника Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игоря Коробова.

Так, бывший замглавы СБУ, майданщик, а ныне депутат Верховной рады Игорь Левус в своем блоге заявил, что смерть Коробова была «не случайной», а также выразил надежду на скорый бунт испуганных российских силовиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Левус проводит параллели между смертью Коробова и его предшественника на этой должности Игоря Сергуна.

«Скоропостижно скончался начальник ГРУ ГШ РФ. Его предшественник умер, при таких же обстоятельствах, в 2016. Кремль в лучших традициях сталинизма демонстрирует чудеса скрепного тим-билдинга и чистит ряды. Не исключаю, что именно на таких генералах и испытывают «новичок». Таким образом, Россия фактически признает свою причастность к преступлениям в Солсбери, вмешательство в выборы в США, референдум в Нидерландах, кибератаки. Интересно сколько еще генералов должны умереть «от сердечного приступа», чтобы там наконец начались их любимые хороводы – перевороты, путчи, ГКЧП?», – пишет Левус.

Примечательно, что практически одновременно с постом Левуса в западной прессе появились сообщения о том, что Коробов, якобы был причастен к катастрофе рейса МН17 Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом и отравлению британского шпиона разведчика Сергея Скрипаля. Ранее Британия настаивала на том, чтобы против руководства российской разведки были ведены дополнительные санкции Евросоюза.

Напомним, сегодня ночью в Москве на 63-м году жизни умер начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Коробов.

Ранее Левус заставил ребенка сжечь георгиевскую ленту.