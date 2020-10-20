Эксперт: Базы ВМС, обещанные Зеленским, – это предвыборные судороги

20.10.2020, Киев, Игорь Петров

Украина не имеет возможности строить военно-морские базы, о которых президент Владимир Зеленский говорил в своем обращении к Верховной Раде.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил глава Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта.

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«У Украины сейчас просто нет средств для строительства военно-морских баз. Места для них тоже нет. Все участки на побережье, пригодные для этого, заняты либо судоремонтными предприятиями, либо портовыми сооружениями.

Об Одесском узле говорить не приходится, он занят очень плотно. Туда уже пошел иностранный капитал, туда просто не втиснуться.

И надо учесть, что те, кто сегодня отважился служить на украинском флоте, это процентов на 80 люди без квартир и без перспектив их получения, а также без перспектив роста. С кем и из кого президент собирается строить ВМФ?

Власть не понимает даже, что и та инфраструктура, которая нужна для ВВС, тоже изношена до крайности, почему и происходят аварии как с АН-26. а флот и его инфраструктура – еще более дорогое удовольствие. Его инфраструктурное обеспечение еще массивнее.

В Украине практически уничтожена судоремонтная отрасль, например. Но Зеленский – это просто актер, а в его окружении нет профессионально и стратегически мыслящих людей. И все эти заявления – просто медийные судороги перед выборами», – сказал Сергей Шабовта.