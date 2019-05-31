Эксперт: «Бело-синяя ниша» не для Медведчука

31.05.2019, Киев, Игорь Петров

Значительная часть украинцев не любит пещерный национализм, однако это еще не дает хороших электоральных шансов партии «За жизнь» Виктора Медведчука.

Такую уверенность в эфире канала Ukrlife.TV высказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, большинство сторонников «бело-синих» (бывших регионалов Януковича) негативно относятся к хорошим отношениям Медведчука с Россией и Путиным.

«Значительной части украинцев не нравится пещерный национализм Парубия и его парубийотов в Верховной Раде. Они лояльно относятся и к советскому прошлому, к советским праздникам, на дух не переносят Вятровича с его шизофреническими идеями, но при этом они не являются адептами политики Путина, они не будут бегать с криками «Путин, приди!», – считает аналитик.

«Бело-синий» сегмент разнородный. И то, чем бравирует Медведчук, прочные позиции в Кремле, может оказаться минусом и сдерживающим фактором. Поэтому нет никаких гарантий, что он полностью освоит эту «бело-синюю» нишу», – уверенно заявил Золотарев, не предъявив при этом никаких социологических данных об отношении украинцев к российскому лидеру.