31.05.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Эксперт: «Бело-синяя ниша» не для Медведчука

Значительная часть украинцев не любит пещерный национализм, однако это еще не дает хороших электоральных шансов партии «За жизнь» Виктора Медведчука.

Такую уверенность в эфире канала Ukrlife.TV высказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, большинство сторонников «бело-синих» (бывших регионалов Януковича) негативно относятся к хорошим отношениям Медведчука с Россией и Путиным.

«Значительной части украинцев не нравится пещерный национализм Парубия и его парубийотов в Верховной Раде. Они лояльно относятся и к советскому прошлому, к советским праздникам, на дух не переносят Вятровича с его шизофреническими идеями, но при этом они не являются адептами политики Путина, они не будут бегать с криками «Путин, приди!», – считает аналитик.

«Бело-синий» сегмент разнородный. И то, чем бравирует Медведчук, прочные позиции в Кремле, может оказаться минусом и сдерживающим фактором. Поэтому нет никаких гарантий, что он полностью освоит эту «бело-синюю» нишу», – уверенно заявил Золотарев, не предъявив при этом никаких социологических данных об отношении украинцев к российскому лидеру.

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