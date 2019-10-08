Эксперт: Билецкий играет роль окопного попа Гапона

08.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Подконтрольный главе МВД Арсену Авакову основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий, выдвинувшийся накануне со своими подельниками в Донбасс, чтобы сорвать разведение войск, может играть роль новоиспеченного «попа Гапона» с целью распыления протеста против формулы Штайнмайера и выкачивания денег из экс-президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политический консультант Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, одним из доказательств сговора националистов с властью является беспрепятственное прибытие в контролируемую ВСУ прифронтовую зону групп вооруженных националистов Билецкого.

«Мы видим, что участвуют (в протестах – прим. ред.) группы Авакова. Их задача – это провокации. Наибольший провокатор – это Билецкий, такой современный окопный поп Гапон, чтобы Порошенко вложил в эту кампанию последние финансы, а потом эта лавочка прикрывается. Потому что, как мы видим, население за ними не идёт, печенек Запада не будет, то есть, перспективы нет, но есть огромная опасность.

Мне жалко этих ребят, которые считают, что сейчас можно в очередной раз попрыгать, покричать: «Кто не скачет – тот москаль», но этим самым загубить свою молодую жизнь», – сказал Мишин.

По мнению политолога, эти митинги организованы Петром Порошенко и его сообщниками.

«Как и всё в нашей стране, эти митинги проплачены Порошенко на 30%. Информационное обеспечение здесь его, ведущие митингов – это бывший «Народный фронт», которые сейчас шли по списку «Европейской солидарности», но не прошли», – добавил эксперт.

Мишин объяснил, почему Пётр Порошенко ошибся с поводом для протестов.

«Мы понимаем, что формула Штайнмайера – это абсолютный предлог, потому что это последовательные шаги по выполнению программы (Минских соглашений – прим. ред.). Это как шпаргалка в школе. Она ни на что не влияет, ничему не противоречит, но надо было возмутиться, искать этот повод, чтобы подняться.

С другой стороны, можно сразу сказать – ошибка Порошенко в том, что повод для протестов выбран неправильно. Он показывает, что западные партнёры смотрят на него как на феерического мудозвона. Время пропагандистов, когда любую информацию можно было использовать как повод, проходит. Выглядит это действительно глупо. Сегодня нет ничего забавнее, чем Билецкий в окопах, да и кто его туда пустил», – сказал политолог.