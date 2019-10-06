Нацисты «Азова» заняли село вопреки приказу Зеленского
Боевики «Азова» заняли контролируемое Киевом село Золотое на Донбассе, откуда завтра, согласно договоренностям по формуле Штайнмайера, должны отступить украинские войска, чтобы увеличить «серую зону» между позициями ВСУ и ЛДНР с целью исключить перестрелки.
Главарь «Азова» Андрей Билецкий заявил, что прибыл по приглашению сочувствующих Украине местных жителей, которые боятся, что окажутся после отступления украинских войск в «серой зоне».
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По словам Билецкого, группа его «побратимов» из числа «ветеранов АТО» намерена остаться в Золотом даже после отступления официальных украинских войск.
«Чтобы тут не появилось ни одного сепаратиста. Если свою прямую обязанность – защищать каждый сантиметр украинской земли – не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост», – пояснил Билецкий.
Интрига состоит в том, что Билецкий со своим «Азовом» считается креатурой главы МВД Арсена Авакова, сохранившего свой пост и при Зеленском.
Накануне киевский адвокат Татьяна Монтян называла Авакова среди тех, кто заинтересован в ослаблении Зеленского.
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