Эксперт: «Додик – единственное препятствие для создания в сердце Европы исламского государства»

Эксперт по политическому маркетингу Александр Зобеница отметил, что Запад атакует сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в интересах исламистов из Сараево.

Об этом Зобеница рассказал РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Чего американцы не видят или, лучше сказать, не хотят видеть, так это того, что на данный момент единственная угроза территориальной целостности БиГ исходит из Сараево, потому что бошняки выступают за унитарную БиГ, а БиГ определяется в Дейтонском соглашении как государство – союз двух энтитетов и трех народов, – отмечает эксперт. – Они не хотят этого видеть, потому что поддерживают эту теорию об унитарной БиГ уже 27 лет».

По словам политолога, то, что Милорад Додик в настоящее время является единственным препятствием для формирования исламского государства в сердце Европы – это неоспоримый факт. При этом санкции, введенные США в ​​отношении лидера боснийских сербов, лишь «укрепили его позиции и подтвердили правильность той позиции, которую он представляет».

«Милорад Додик, безусловно, самая сильная политическая фигура в Республике Сербской, и на данный момент на внутриполитической арене нет никого, кто мог бы соперничать с ним за этот пост. На последних выборах он получил наибольшее количество голосов граждан Республики Сербской. Именно в этом заключается самая большая проблема для иностранцев, которые хотели бы привести к власти в Республике Сербской подходящих людей, что стали бы выполнять их указания», – отметил Зобеница.

При этом, как считает эксперт, оппозиция в Республике Сербской неоднородна, кроме одного момента: ее представители хотят прийти к власти любой ценой, пусть даже в ущерб своей республике. Говоря о введении санкций США в отношении телеканала АТВ, Зобеница указал, что санкции в отношении частного медиа вводят те же американцы, что годами «выступают» за свободу СМИ, но, на самом деле, фактически только тех СМИ, которые находятся под их контролем. Эксперт отметил, что это прямое влияние на независимую журналистику и давление на свободу СМИ.