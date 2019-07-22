Эксперт: Досрочные выборы – это лучший конец для новой Рады

22.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Состав избранной Верховной Рады будет достаточно пёстрым и отличится наплывом грантоедов, непонятных персонажей и людей с криминальным прошлым. Поэтому новый созыв не станет лучше предыдущего.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор киевского Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пёстрый состав, малоизвестный состав, очень много депутатов, которые по спискам зашли от «Слуги народа» и от «Голоса», которые известны в своей профессиональной среде или грантополучательской среде, но неизвестны, абсолютно чистые доски с точки зрения политической деятельности, тем более в общенациональном масштабе.

С мажоритарщиками та ещё картина, целый ряд людей шёл по мажоритарным округам, которые или без политического бэкграунда, или с таким политическим участием в каких-то органах местного самоуправления или даже криминальным бэкграундом, который лучше было бы не иметь.

У нас сейчас парламентаризм находится в далёкой от положительной, удовлетворительной стадии развития. Эта Рада VIII созыва, которая уже ушла, опустила планку парламентаризма. У нас и так были всегда проблемы, но упал уровень и эффективности, и популярности, поддержки Рады. А вот этот IX созыв, который сейчас мы избрали совместными усилиями, тут, мне кажется, ожидать какого-то улучшения не приходится. Но это улучшение остро необходимо с точки зрения национальных интересов и законодательного обеспечения деятельности государства», – заметил он.

Эксперт добавил, что люди, которых завела «Слуга народа», подчиняются различным центрам силы, поэтому консолидированной работы от этой солянки можно и не дождаться.

«Там же под вывеской, в футболках «Слуга народа» зашли люди совершенно разные, которые ориентируются на совершенно разные центры влияния. То есть формально они все монолитная фракция, но реально исполнители будут и проводники интересов различных, всяких интересов.

Вот когда они начнут работать, и, когда уже осенью консолидированно начнёт новая власть функционировать, президент, парламент, правительство – тогда можно будет посмотреть, насколько это работоспособно, потому что пока у меня, например, есть сомнения в том, что они смогут вот так прийти, рассесться по всем постам государственным, губернаторским и сразу начать руководить.

Два месяца пребывания господина Зеленского в президентском кресле как раз вселяют сомнения определённые, что не будет вот этой ямы. А если сейчас ещё в нашей ситуации вакуум власти хотя бы на два-три месяца в конце года, то это может закончиться не только досрочными выборами, а и чем-то похлеще», – подчеркнул Рудяков.

Напомним, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее киевский миллионер заявил, что новые лица в Раде будут быстрее соображать и воровать.