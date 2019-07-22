22.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Из Рады уходит село: город будет быстрее соображать и воровать

В результате досрочных парламентских выборов украинцы всё равно выбрали бессмысленное, так как вместо идеологии они выбирали новые лица.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил киевский миллионер и лидер партии «5.10» Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое положительное в этих выборах, что много молодых людей туда ворвётся, больше станет городского населения. Из парламента уходит село – это тоже неплохо, они быстрее думают, быстрее соображают, но и быстрее, правда, будут воровать при новой власти. Что мы ожидаем от нового парламента? По большому счёту, люди всё равно выбирали бессмысленное – они не выбирали идеологию, они выбирали новые лица. Но новые лица мы выбираем на протяжении 28 лет», – заявил Балашов.

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