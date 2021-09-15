Игорь Дамьянович о взрывоопасной ситуации в Черногории

15.09.2021 17:20 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Решится ли премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич отправить за решетку стоявшего за бунтом националистов и раскольников президента страны Мило Джукановича? Почему Запад начал опекать нового албанского вице-премьера Дритана Абазовича? Стоит ли ожидать после успешной интронизации митрополита Черногорского и Приморского СПЦ потепления взаимоотношений между Белградом и Подгорицей?

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал черногорский политолог и журналист Игорь Дамьянович.

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После событий в Цетине, Кривокапич на пресс-конференции заявил о том, что «пощады никому не будет» и «все виновные понесут наказание». Как вы считаете, чего в этих словах больше – бравады или решимости? И неужели стоявший за беспорядками президент Черногории Мило Джуканович рискует оказаться за решеткой?

– Что касается вины Джукановича, то в настоящий момент об этом говорить сложно, поскольку парламент не имеет полномочий для смены президента, он может просто начать процесс импичмента. Займется ли этим Конституционный суд Черногории, который у нас не способен принимать решения самостоятельно, потому что там более чем половина судей ушли на пенсию? …. В Черногории сейчас полная блокада юридической системы, поскольку новое парламентское большинство отказалось от реформы Прокуратуры и судебной системы под давлением западных посольств, особенно германского. То есть процесс импичмента могут, конечно, запустить, но то, что он даст результат – это маловероятно.

Что любопытно, не успело информационное поле остыть от неудавшегося бунта националистов и раскольников, как наметилось противостояние между вчерашними союзниками-либералами – спикером Скупщины, лидером «Демократической Черногории» Алексой Бечичем и вице-премьером, лидером партии URA Дританом Абазовичем. Параллельно докладчик Европарламента по Балканам, ярая сербофобка Виола фон Крамон обвинила Джукановича и, что любопытно, Вучича, в произошедшем в Цетине и предложила ЕС поддержать Абазовича. Что это, на ваш взгляд, передел политического пирога?

– У Бечича и Абазовича была предвыборная коалиция еще в 2018 году на муниципальных выборах в Подгорице и других черногорских городах. И в более двух третей черногорских муниципалитетов Бечич и Абазович сформировали коалицию «Люди за ХХI век». Но после этих выборов черная кошка пробежала между ними, появились разногласия и взаимная ненависть. Однако все это происходило втихаря, но именно сейчас перешло в открытую фазу, поскольку партия Бечича понимает, что в ходе конфликта в Цетине Бечич стоял в стороне, молчал, никаких шагов и политических заявлений не делал. А сейчас лидер «демократов» понял, что такое его выжидательное поведение ударило по его рейтингу, и он сейчас пытается восстановить реноме за счет разногласий с Абазовичем.

То есть, насколько я правильно понимаю, их разногласия не носят принципиального характера, и это больше борьба за электорат?

– Да. Потому что Бечич понимает, что теряет значительную часть своих избирателей – людей, которые в Черногории считают себя сербами, верующими Сербской Православной Церкви.

Но мы видим, что, несмотря на разгон националистов и раскольников в Цетине, вектор развития страны остается прозападным и атлантистским. И в этой связи становится интересно, почему Запад отстранился от Джукановича, поддержав новое правительство и в большей степени Абазовича?

– Но я не могут сказать, что Запад отстранился от Джукановича. Просто Запад хочет иметь несколько вариантов для политической комбинации. В свое время Джуканович по наводке США принял скандальный «Закон о свободе вероисповедания», но когда американцы увидели, что на защиту Церкви вышли 200 тысяч людей, и мирно протестуют во всех черногорских городах – то есть треть населения страны вышла на улицы, Запад понял, что Церковь имеет сильный авторитет у народа, и отказался от открытой поддержки политики Джукановича.

Есть заявление Госдепа, в котором говорится о том, что они готовы к диалогу власти и оппозиции. То есть западные посольства, возможно, ожидали мини-майдана в Цетине, и если бы он случился, то тогда представители Госдепаратмента и ЕС готовились приехать в Черногорию. Но не случилось, и они сделали совсем другое заявление (призвали наказать зачинщиков беспорядков – ред.).

После произошедшего все-таки можно рассчитывать на потепление отношений между Подгорицей и Белградом, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии?

– Это трудный вопрос. Политика правительства Здравко Кривокапича не была искренней по отношению к Сербии, в Белграде это тоже понимали, и принимали определенные ответные меры.

Хочется отметить, что черногорский премьер Кривокапич общался со СМИ исключительно подконтрольными сербской оппозиции, и самого начала транслировал негативные мнения про президента Вучича, не приводя никаких доказательств.

Игорь Дамьянович на акции Бессмертный полк.

При этом очень показательно поведение МИДа и Министерства обороны Черногории уже при новом правительстве. Так, Министерство иностранных дел Черногории до сих пор не согласилось вернуть посла Сербии в Черногории (Владимира Божовича, который был объявлен персоной нон-грата за публичные высказывания об этническом единстве сербов и черногорцев – ред.), которому правительство Джукановича выдало предписание покинуть страну незадолго до прошлогодних парламентских выборов. Ну и, наконец, министерство обороны Черногории те антиковидные вакцины, которые стране пожертвовала Сербия, передарила для нужд так называемой «армии Косово».

Кстати, прошла информация о том, что некие силы – то ли «комиты», то ли ДПС, вновь собирают акцию протеста в Цетине, уже, видимо, из-за самой обители, которую они хотят передать раскольникам из «Черногорской Православной Церкви». Ваш прогноз, после поражения бунта будет ли Джуканович и дальше качать ситуацию в стране или уйдет в тень?

– Он по-прежнему продолжает качать ситуацию. Все, что произошло в Цетине, было для него большим поражением. И позиция нынешнего вице-премьера Дритана Абазовича и его партии URA, которые сейчас защищают министра внутренних дел и директора полиции, отказавшихся применять закон в отношении погромщиков и неофашистов, Джукановичу только на руку.

Как, на ваш взгляд, сложится судьба экс- главы полиции и советника Джукановича – Веселина Вельовича, непосредственно руководившего беспорядками, и после их разгона арестованного, но отпущенного решением суда на свободу на время следствия?

– На мой взгляд ситуация в Черногории довольно хрупка и находится под сильным влиянием западных посольств. Последние же и будут рисовать цельную картину. И если народ Черногории окажет настолько же сильное сопротивление, какое он показал к началу 2019 года, когда были крестные ходы против дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания», тогда ситуацию можно будет обернуть вспять.