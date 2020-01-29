Эксперт: Если Россия суверенная страна, нужно разобраться с Facebook

29.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Заграничные социальные сети должны хранить пользовательские данные россиян на территории Российской Федерации. Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко, комментируя требование Роскомнадзора о необходимости переноса серверов западных соцсетей Facebook и Twitter в РФ.

По мнению эксперта, Роскомнадзор имеет все основания для блокировки иностранных соцсетей, если они не выполнят требования российского законодательства.

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«Если мы исходим из того, что у нас суверенная страна, то по закону все данные российских пользователей могут храниться только на территории России. Значит, и сервера должны быть здесь. Так что тут, мне кажется, никаких исключений быть не может ни для кого.

Вот, сайт LinkedIn запрещен в России уже давно из-за того, что они отказались переносить серверы. Вообще, это удивительно, что до сих пор тот же самый Facebook этого еще не сделал.

Послушайте, в Китае вообще Facebook запрещен. У них есть там свои, другие социальные сети. При этом, никак на цифровизации и онлайн-экономике Китая это не отражается. Это вообще передовая держава в этом смысле.

Вопрос в том, сможет ли Роскомнадзор выполнить это решение. У нас это пока больше такая организация, которая может кому-то угрожать, а по факту давайте вспомним историю с блокировкой «Телеграмма». Чем она закончилась? Ничем. Сможет ли Роскомнадзор заблокировать Facebook — вот в чем вопрос», – заявил Бондаренко.