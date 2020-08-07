Эксперт: Лукашенко жалеет, что Украина не пошла войной против России

07.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Своим интервью скандально известному своими антироссийскими выпадами киевскому журналисту Дмитрию Гордону президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал враждебное отношение к России и встал на сторону Украины.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Лукашенко косвенно подтвердил, что сожалеет о том, что Украина не развязала войну против России.

«Я это расцениваю как непрямое, но тем не менее, враждебное отношение к России. В принципе, известно уже, когда на вопрос журналистов Лукашенко отвечал, что людей, которые воюют на востоке Украины, он имел в виду Донбасс, надо уничтожать. И здесь он, соответственно, говорит, что зря не сопротивлялась России и что в этом конфликте он поддерживает Украину.

Но впрямую он об этом не заявляет, он это заявляет в виде такого сожаления о том, что Украина не стала воевать в Крыму. Очередная антироссийская риторика, что можно здесь сказать», – заявил Безпалько.

Напомним, в интервью Гордону Лукашенко отчитал украинское руководство за то, что в 2014 году во время «Русской весны» официальный Киев не стал устраивать противостояние в Крыму, фактически бескровно отдав полуостров в состав России.