Эксперт-майданщик: «Ничто не заменит поганое советское наследие»

23.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина за три десятка лет не построила ничего, о чем можно бы было сожалеть в случае потери.

Об этом у себе в Telegram-канале написал поддержавший майдан киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На каналах кудахкают, что треть украинцев тоскует за СССР. Как такое может быть на седьмом году войны, восклицают журналисты. Действительно, как такое может быть!? Пользуются люди советской инфраструктурой, работают на советских заводах, ездят по советским дорогам, пользуются электричеством, что произвели на советских станциях, живут по советским кодексам, живут советских хрущёвках и девятиэтажках, смотрят и любят советские фильмы.

Действительно, как так могло произойти, что за 29 лет Украина ничего не произвела, что могло заместить поганое советское наследие», – признал Романенко.

Напомним, ранее опубликовали результаты исследования Киевского международного института социологии, согласно которым каждый третий украинец жалеет о распаде СССР.