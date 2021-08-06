Эксперт: «На территории Хорватии 36 неисследованных массовых захоронений мирных сербов»

06.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Првча возле Новой Градишки в Ховартии является одним из мест, где нужно провести эксгумацию, поскольку там были захоронены болеет сотни сербов, убитых в ходе операции «Молния» (Bljesak).

Об этом сообщил сегодня специальный представитель президента Сербии по пропавшим без вести Веран Матич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Матича, свидетель предоставил в Прокуратуру по военным преступлениям информацию о том, что произошло в Првче в начале мая 1995 года.

Тогда хорватская военщина провела этническую чистку в Западной Славонии, входившей в состав непризнанной Республики Сербская Краина, под названием операция «Молния» (Bljesak), ставшей прологом августовской операции «Буря» (Oluja).

По его словам, ранее полигон Првча не был известен наряду с другими 36 массовыми захоронениями сербов на территории Хорватии.

«Я попросил нашу Комиссию по пропавшим без вести лицам запросить спутниковые снимки этого места у Международного комитета Красного Креста», – сказал специальный представитель президента Сербии, сообщив, что на полигоне предположительно похоронены более сотни человек.

Эксперт добавил, что Сербия сейчас ждет согласия Хорватии, чтобы провести эксгумацию останков. Матич подчеркнул, что пугающим фактом является то, что в ЕС есть государство-член, на территории которого есть, по меньшей мере, 36 массовых захоронений, которые и по сей день не были обследованы, по той причине, что официальный Загреб никак не реагировал на соответствующие запросы.

«Я думаю, что у хорватской стороны нет внятного ответа, почему так происходит, и что сербская сторона имеет право попросить международные организации, связанные с пропавшими без вести, решить эту проблему», – сказал Матич.