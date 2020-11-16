16.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Турция, Украина
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Эксперт назвал час украино-турецкого огневого удара по православному Донбассу


В конце 2021 года Анкара закончит модернизацию своих новых беспилотников и с помощью Украины осуществит атаку Донбасса.

Об этом в эфире YouTube-канал «Рой ТВ» заявил доктор военных наук, полковник запаса Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байрактары и беспилотники продемонстрировали свою слабую защищённость по линии «беспилотники – центр управления». Я думаю, что турки примут решение по их модернизации, чтобы повысить их защищённость, тем самым повысив их надёжность даже в рамках мощного радиоэлектронного подавления, которое на них оказывают.

Поэтому я думаю, что с этой точки зрения следующий тур турецко-украинской атаки по Донбассу, исходя из времени проведения работ по модернизации, будет в конце 2021 года», – отметил Сивков.

Напомним, ранее депутат рады Евгений Добряк заявил, что Украина договорится с Турцией о поставках высокоточного вооружения и беспилотников.


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