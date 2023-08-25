Эксперт объяснил, почему гибель Пригожина могла быть инсценировкой

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Самой обоснованной версией крушения самолёта Евгения Пригожина якобы является инсценировка гибели и уход в тень руководства ЧВК «Вагнер».

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил редактор отдела политики, заместитель главного редактора российского журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственная версия, которая не встречает жестких проблем с точки зрения анализа входящих данных – это большая инсценировка, причём с участием государства. Да, звучит как-то конспирологически, но вполне себе в духе Пригожина, который уже устраивал подобное в Африке. Во-вторых, ЧВК получила слишком серьёзную популярность и публичность, которую получать не должна по своему профилю. И если в интересах РФ и самого Пригожина продолжение деятельности ЧВК «Вагнер», то лучше уйти в тень, закрыть информацию о самом Пригожине, и продолжать работу непонятно где и непонятно с кем. Я уверен, будет приходить ещё масса фотографий, что Пригожина видели то там, то здесь, в разных городах и частях света», – сказал Скоробогатый.

С ним согласился и военный обозреватель Юрий Баранчик, отметивший, что следствие как нарочно затягивается: провести ДНК-анализ тел пока невозможно, так как родственники погибших разъехались.

«Первые сомнения у меня зародились после вброса о “турбо холодильнике”. Все же слышали о крутых наворотах турбохолодильника, как это круто? Не прокатит, пойдет версия о летающем писсуаре на магнитной подушке, как в Маглев, для удобства при создании невесомости в полете. Ага. Пользовались. Знаем. Крутая штука. Сча выстроится очередь из миллиардеров для своих частных самолётов. Это же круто. Как барабаны Страдивари. И вишенка, так сказать, на торте. Тут пошла речь о том, что, скорее всего, «черный ящик» не будет найден. Якобы его могли забрать поисковые группы вагнеров, которые быстро выдвинулись в район падения самолета и прочесывали местность в поисках этого самого ящика. Если его не найдут, а дело идёт к этому, то получается, что его забрали вагнера. А, как известно, с Дону выдачи нет. Так что, все один к одному. Если Пригожин сейчас на каком-то лазурном берегу смеётся за стаканом виски – и дальше будет подбрасывать все более киношные версии произошедшего, я не удивлюсь. Мистификатор», – написал он в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что чем дальше тянется эта неопределённость, тем больше вероятность, что это всё – инсценировка.

«Происходящее укладывается и в версию о том, что Пригожину дали два месяца для того, чтобы привести дела в порядок, после чего он должен был из России исчезнуть. Вот он и «исчез». Свои договоренности он выполнил», – резюмировал Баранчик.