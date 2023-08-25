Эксперт объяснил, почему гибель Пригожина могла быть инсценировкой

Владимир Гладков .  
25.08.2023 18:15
  (Мск) , Москва
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Спецоперация


Самой обоснованной версией крушения самолёта Евгения Пригожина якобы является инсценировка гибели и уход в тень руководства ЧВК «Вагнер».

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил редактор отдела политики, заместитель главного редактора российского журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самой обоснованной версией крушения самолёта Евгения Пригожина якобы является инсценировка гибели и уход в...

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«Единственная версия, которая не встречает жестких проблем с точки зрения анализа входящих данных – это большая инсценировка, причём с участием государства. Да, звучит как-то конспирологически, но вполне себе в духе Пригожина, который уже устраивал подобное в Африке.

Во-вторых, ЧВК получила слишком серьёзную популярность и публичность, которую получать не должна по своему профилю. И если в интересах РФ и самого Пригожина продолжение деятельности ЧВК «Вагнер», то лучше уйти в тень, закрыть информацию о самом Пригожине, и продолжать работу непонятно где и непонятно с кем.

Я уверен, будет приходить ещё масса фотографий, что Пригожина видели то там, то здесь, в разных городах и частях света», – сказал Скоробогатый.

С ним согласился и военный обозреватель Юрий Баранчик, отметивший, что следствие как нарочно затягивается: провести ДНК-анализ тел пока невозможно, так как родственники погибших разъехались.

«Первые сомнения у меня зародились после вброса о “турбо холодильнике”. Все же слышали о крутых наворотах турбохолодильника, как это круто? Не прокатит, пойдет версия о летающем писсуаре на магнитной подушке, как в Маглев, для удобства при создании невесомости в полете. Ага. Пользовались. Знаем. Крутая штука. Сча выстроится очередь из миллиардеров для своих частных самолётов. Это же круто. Как барабаны Страдивари.

И вишенка, так сказать, на торте. Тут пошла речь о том, что, скорее всего, «черный ящик» не будет найден. Якобы его могли забрать поисковые группы вагнеров, которые быстро выдвинулись в район падения самолета и прочесывали местность в поисках этого самого ящика. Если его не найдут, а дело идёт к этому, то получается, что его забрали вагнера. А, как известно, с Дону выдачи нет.

Так что, все один к одному. Если Пригожин сейчас на каком-то лазурном берегу смеётся за стаканом виски – и дальше будет подбрасывать все более киношные версии произошедшего, я не удивлюсь. Мистификатор», – написал он в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что чем дальше тянется эта неопределённость, тем больше вероятность, что это всё – инсценировка.

«Происходящее укладывается и в версию о том, что Пригожину дали два месяца для того, чтобы привести дела в порядок, после чего он должен был из России исчезнуть. Вот он и «исчез». Свои договоренности он выполнил», – резюмировал Баранчик.

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