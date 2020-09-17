Эксперт объяснил, почему ГПУ боится расследовать преступления майданщиков

17.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на заявления некоторых украинских политиков и олигархов о якобы готовности дать показания относительно госпереворота 2014 года, Генпрокуратура Украины не станет возбуждать дело и расследовать преступления шестилетней давности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Андрей Вигиринский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу заявлений господина Жвании – это довольно тонкая, интересная и чувствительная тема для общества. Потому что пока что нет единой позиции, хотя на государственном уровне она и определена – имел место не государственный переворот, а революция.

Но главное, что своими заявлениями господин Жвания пытается восстановить эту дискуссию в обществе и продемонстрировать конкретных бенефициаров тех событий, которые были в 2013-2014 годах. И мотивировать то, что иностранные представители, по отношению к которым он как минимум передавал то или иное финансовое вознаграждение – они тоже были настроены на то, чтобы неконституционными методами изменить государственное устройство Украины», – сказал эксперт.

Однако, по его мнению, украинские правоохранительные органы не будут расследовать госпереворот, потому что они пришли к власти на противоположных лозунгах и не хотят подвергнуться травли со стороны националистов.

«Я не думаю, что органы прокуратуры и политическое руководство страны сегодня готово эту полемику поднимать в обществе – как минимум это расследовать, делать её публичной и доводить до какого-то логично-процессуального конца.

Просто в силу того, что они приходили к власти не совсем на этих лозунгах, и сегодня для них это чревато обвинениями как минимум в приверженности к идеям страны-агрессора, которая распространяет мысль, что был именно государственный переворот, а не революция.

Но, конечно, история даёт оценку тем или иным событиям с точки зрения победителей. Победителями были Пётр Алексеевич и те люди, которые стояли рядом с ним на Майдане», – резюмировал политолог.