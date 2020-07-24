«Решили устранить президента»- признание члена преступной группировки Порошенко
Бывший депутат Верховной Рады олигарх Давид Жвания готов дать показания против лидеров государственного переворота 2014 года взамен на свою безопасность.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в ролике, который Жвания выложил в открытый доступ.
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Он объяснил, почему в прежнем своем ролике назвал майдан «государственным переворотом», уточнив, что не имеет претензий к обычным людям.
«Они не виноваты в том, что мы их использовали как массовку для захвата власти. Мы – это я, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко и другие лидеры оппозиции. Если в начале Майдана мы просто хотели, чтобы Янукович поделился с нами властью и денежными потоками, то уже в январе 2014 года мы почувствовали слабость власти и взяли курс на полное устранение избранного президента», – говорит Жвания.
По его словам, путчисты были уверены, что Янукович убежит, поскольку он трус, а потому в нем «всячески раздували в нем страхи перед личной безопасностью».
Правда, майданщики опасались, что после бегства Януковича, согласно действующей тогда Конституции 1996 года,руководителем государства стал бы премьер Николай Азаров, а потому они начали давить на главу правительства, чтобы он ушел в отставку.
«Нам удалось запугать и сломать Азарова, и он подал в отставку. После отставки Азарова нам был открыт путь к захвату власти, поскольку мы были уверены, что сможем контролировать Раду в случае бегства президента. Именно после отставки Азарова мы уже перестали считаться с Януковичем и вести какие-либо переговоры. Мы хотели уже получить всё, совершить государственный переворот. И у нас это получилось», – признает политик.
Он добавил, что осознает преступный характер своих действий, обращается к генпрокурору Ирине Вендиктовой и выражает готовность дать показания против лидеров путчистов: самого себя, Порошенко, Яценюка, Турчинова, Кличко.
«Единственное мое условие – я прошу гарантировать мне безопасность. Потому что я знаю, что такие люди как Порошенко легко могут заказать устранить меня. Госпожа генеральный прокурор – вызывайте меня на допрос. Я расскажу про то, как мы с Петром Порошенко совершили государственный переворот, а также ряд других преступлений. Друзья, я чувствую свою долю вины за то, что произошло со страной. Я был одним из тех, кто сделал Порошенко президентом. Поэтому я буду и дальше рассказывать вам правду об этом человеке», – резюмировал Жвания.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в первой части своих разоблачений Жвания рассказал, что преступная группировка Порошенко вновь рвется к власти.
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