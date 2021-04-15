Эксперт объяснил, почему Москва продолжает торговать с Украиной

15.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Устами помощника президента России Юрия Ушакова РФ пообещала «решительный ответ Москвы, если США будут вводить новые санкции».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Ушаков заявил в ходе беседы с послом США в Москве вскоре после звонка президента США российскому лидеру Владимиру Путину.

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Российский политтехнолог Марат Баширов объяснил, что имеется в виду под «решительным ответом» Москвы.

«То, что демонстрирует российская сторона — это понятная политика «вы ввели — мы ввели», – сказал Марат Баширов «КП». – Мы не вводим первые санкции, но на них отвечаем. Такого принципа Россия придерживается всегда. И разговор Ушакова с послом США Салливаном это подтверждает. Причем, Россия отвечает, как правило, не зеркально, а больше демонстрирует свою решимость подержать принцип», – сказал Ушаков «Комсомольской правде».

«Что значит «решительный ответ», сказать пока сложно, – добавил он. – Власти всегда учитывают какие будут последствия для граждан, для экономики. Мы никогда не принимаем санкции, которые наносят нам ущерб. Именно поэтому, например, Россия и продолжает торговые отношения с Украиной. Даже несмотря на то, что Киев действует чрезвычайно жестко в наш адрес».

Эксперт обратил внимание, что санкции, о которых сейчас идет речь, касаются экономической стороны.

«Мы знаем, что идет борьба за «Северный поток-2», то есть за энергетический рынок Европы. Поэтому американские санкции если и будут, то они будут касаться конкурентной борьбы на некоторых рынках. А жесткие меры типа запрета на покупки наших облигаций федерального займа или запрет на использование системы SWIFT, если и будут, то только после встречи Путина и Байдена», – считает Баширов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты, ссылаясь на данные статистики, утверждают, что Украина и Россия наиболее активно торговали друг с другом товарами военного назначения в разгар самых интенсивных боевых действий в Донбассе.