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13.04.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Секретный код подтвердил российско-украинскую торговлю оружием

Новости Украины

Украина и Россия наиболее активно торговали друг с другом оружием в разгар самых интенсивных боевых действий в Донбассе.

Об этом, передает в своем блоге пишет киевский финансовый аналитик Алексей Кущ.

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Он обращает внимание, что западное исследование о торговле оружием между Россией и Украиной в последние годы наделало много шума.

«Наша статистика закрывает раздел военных поставок. А вот рустат дает данные поставок по так называемому «секретному коду». За период с 2014 по 2019 год, общий объем товарооборота по секретному коду между Украиной и РФ составил почти 8 млрд. дол., причем поставки продолжались все годы, но основной удельный вес пришелся на 2014-2015, то есть на самую активную фазу военных действий: 5,76 млрд. дол. в 2014-м и 2,15 млрд. дол. в 2015-м», – отмечает эксперт.

Он добавляет, что по структуре это был паритет по импорту-экспорту в обе стороны.
«Общий тоннаж поставок за период составил 787 тонн, регион поставок – Москва (регистрация юридических лиц, которые покупали у нас продукцию по секретному коду). Вот так, вооружившись аналитикой, находящейся в открытом доступе, можно находить ответы на самые сложные вопросы.
Ну а оценку морали политиков, зарабатывающих миллиарды долларов на «секретном коде» во время войны, каждый сможет дать самостоятельно.
Это даже не газ и не соляра….», – резюмирует Кущ.


Как сообщал «ПолитНавигатор», по данным, которые привел Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI), в период с 2016 по 2020 год Россия стала вторым крупнейшим покупателем украинского оружия.

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