Эксперт объяснил, почему нацисты рано радуются «Абрамсам»

Владимир Гладков.  
27.01.2023 20:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 809
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Вашингтон, планирующий поставить на Украину 31 танк «Абрамс», уже сейчас рассчитывает на большие потери среди своей техники.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон, планирующий поставить на Украину 31 танк «Абрамс», уже сейчас рассчитывает на большие потери...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«США отправляют 31 танк. Вообще-то – это структура советского батальона, три роты. Обычно выделяют БРЭМ – боевая ремонтно-эвакуационная машина. Её выделяют одну на роту, а в данном случае уже заложили восемь таких БРЭМ. В три раза больше.

То есть, они уже предполагают, что их танки себя покажут не в лучшем свете. И чтобы быстрее их эвакуировать, или как-то спрятать, вкладывают силы», – сказал Кошкин.

Он подчеркнул, что американские «Абрамсы», мало того, что не успеют попасть на фронт до запланированного Западом наступления, так ещё и покупаться будут где-то в третьих странах.

«Что касается поставок. Ближайшие три месяца ждать эти танки нет никакого смысла. Но три месяца – это очень много, потому что весь Запад, и тот же Пентагон, планируют весеннее наступление со стороны ВСУ. Соответственно, эти танки нужны именно под это наступление. Но по графику они немножко не успевают», – отметил он.

«Откуда их взять? Обещали прямо с конвейера, но не получилось. Следовательно, их будут где-то закупать в других государствах. То есть, реэкспорт. То есть, в принципе США дали своё согласие, всё красиво звучит в информационном пространстве, но реально выполняться будет с большим трудом, если вообще будет», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть