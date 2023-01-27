Эксперт объяснил, почему нацисты рано радуются «Абрамсам»

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Вашингтон, планирующий поставить на Украину 31 танк «Абрамс», уже сейчас рассчитывает на большие потери среди своей техники.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США отправляют 31 танк. Вообще-то – это структура советского батальона, три роты. Обычно выделяют БРЭМ – боевая ремонтно-эвакуационная машина. Её выделяют одну на роту, а в данном случае уже заложили восемь таких БРЭМ. В три раза больше. То есть, они уже предполагают, что их танки себя покажут не в лучшем свете. И чтобы быстрее их эвакуировать, или как-то спрятать, вкладывают силы», – сказал Кошкин.

Он подчеркнул, что американские «Абрамсы», мало того, что не успеют попасть на фронт до запланированного Западом наступления, так ещё и покупаться будут где-то в третьих странах.

«Что касается поставок. Ближайшие три месяца ждать эти танки нет никакого смысла. Но три месяца – это очень много, потому что весь Запад, и тот же Пентагон, планируют весеннее наступление со стороны ВСУ. Соответственно, эти танки нужны именно под это наступление. Но по графику они немножко не успевают», – отметил он.

«Откуда их взять? Обещали прямо с конвейера, но не получилось. Следовательно, их будут где-то закупать в других государствах. То есть, реэкспорт. То есть, в принципе США дали своё согласие, всё красиво звучит в информационном пространстве, но реально выполняться будет с большим трудом, если вообще будет», – резюмировал эксперт.