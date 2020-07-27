Эксперт объяснил, почему не ищут перехитрившего полицию полтавского террориста

27.07.2020, Киев, Игорь Петров

Дело преступника, захватившего на днях в заложники полицейского начальника в Полтаве, пытаются замять из-за возможной причастности террориста к националистическим радикальным группировкам.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Сегодня преступления в Украине часто совершают бывшие участники АТО, члены разного рода незаконных вооруженных формированный. И из-за этого часто оказывается, что «дожать» ситуацию, довести дело до завершения, до наказания преступника, оказывается невозможным. Возможно, именно этим объясняется то, что преступника не поймали.

Если против него заведут уголовное дело, опять будут какие-то выступления националистических групп. Поэтому все и спускают на тормозах, преступника не ищут, никаких заявлений по поводу инцидента не делается и прочее. Хотя подобная ситуация – хороший повод сделать себе пиар, что показал захват заложников в Луцке накануне», – сказал Булавин.

Напомним, что захвативший заложника террорист ушел из-под носа полиции и его до сих пор не могут найти.