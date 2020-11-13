Эксперт объяснил, зачем Аксёнов внёс интригу в конкурс на мэра Ялты

13.11.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Гендиректор известнейшего крымского винзавода «Массандра» Янина Павленко может стать мэром Ялты.

Соответствующее предложение ей озвучил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Аксенова, Павленко должна будет пройти конкурсную процедуру перед назначением на этот пост.

«Сегодня предложил моему советнику, руководителю АО «ПАО «Массандра» Янине Петровне Павленко, подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации города Ялты. Янина Петровна хорошо знает специфику региона, у нее большой и успешный управленческий опыт. Считаю, что она обладает профессиональными и личными качествами, которые необходимы для работы на таком важном и ответственном посту», – написал Аксенов в своем блоге.

Ранее крымские медиа сообщали о том, что на должность ялтинского градоначальника претендует супруг сенатора Совета Федерации от Крыма Ольги Ковитиди Артем Мальцев. Он стал врио главы горадминистрации в конце октября этого года, после кончины действующего в то время мэра Ивана Имгрунта, умершего от коронавируса.

Крымский политолог Сергей Киселев в комментарии «ПолитНавигатору» отметил, что Ялта является витринным городом для Крыма, поэтому вся ответственность за назначение его руководителя лежит на главе республики Сергее Аксенове.

«Кадровая политика – это прерогатива главы республики, поэтому ему решать, какие кадры и где расставлять. Если он находит, что Янина Павленко соответствует необходимым критериям, чтобы занимать должность руководителя такого важного города, как Ялта, то, наверное, у него есть на то аргументы. Об этом слухи были давно и ничего удивительного в этом нет. Ялта – это наш фасад, знаковый, имиджевый город, поэтому очень многое зависит от того, кто находится во главе этого горда», – заявил Киселев.

Замглавы Общественной палаты республики Александр Форманчук подчеркнул, что Аксенов объявил конкурс для того, чтобы минимизировать свои риски при выборе главы администрации, поэтому Павленко и Мальцев имеют пока равные шансы занять эту должность.

«Ялта – это сложный город, когда выбор руководителя является также непростым. Сергей Валерьевич, как никто другой, это хорошо знает, поскольку там был ряд неудачных назначений. Я думаю, что глава республики хочет организовать конкурс, посмотреть на тех людей, которые не побоятся стать руководителями такого непростого города.

Что касается кандидатуры самой Павленко, то нужно признать, что это деятельный руководитель, она это доказывала там, где работала. Может быть, в этом смысле Аксенов понимает, что те, кто будут претендовать на эту должность, смогут выдержать конкуренцию. Павленко – она в определенном смысле ялтинская, ее горожане знают. Может быть, с этой точки зрения у Аксенова есть свои соображения для рекомендации такой кандидатуры.

Что касается Мальцева, то я думаю, что Аксенов внимательно оценивал его действия. На мой взгляд, он пока не испортил впечатления реального преемника Имгрунта, но это еще раз подчеркивает ту мысль, которую я уже высказал – должна быть конкуренция. Только в ходе конкуренции можно попробовать не ошибиться при выборе такого руководителя», – заявил Форманчук.

Напомним, Янина Павленко с 2005-го по 2015-й год возглавляла «Завод шампанских вин «Новый Свет», с 2010-го по 2014-й являлась депутатом последнего созыва Верховного Совета АРК украинского периода, позже возглавила ПАО «Массандра», которое сейчас перевели из госсобственности и готовятся продать на аукционе.