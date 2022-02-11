Эксперт: «После смены власти Черногория еще больше отдалится от России»

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У инициировавшего отставку правительства Черногории албанского вице-премьера Дритана Абазовича не получится сформировать так называемое «правительство меньшинства».

Об этом в эфире «Говорит Москва» балканисту и ведущему Олегу Бондаренко рассказала профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе беседы с гостьей эфира автор и ведущий программы «ДЕЛО ПРИНЦИПА» Олег Бондаренко напомнил о том, что Черногория при недавно отставленном экс-премьере Здравко Кривокапиче не отказалась от антироссийских санкций и даже под предлогом антиковидных ограничений отменила прямые авиарейсы из Москвы.

Балканист поинтересовался у приглашенного эксперта, чего следует ожидать от очередной смены власти в этой балканской стране.

«В любом случае надо ждать политической нестабильности в Черногории, – отметила Екатерина Энтина. – Потому что даже если Дританом Абазовичем будет сформировано коалиционное правительство… Мне очень не нравится то название, которое они ему дали – Правительство национальных меньшинств… Но в Черногории формально нет этнического большинства, поэтому с точки зрения справедливости политической и общественной – это не очень правильное название. Я употребляю в отношении них название «Коалиция малых», потому что с содержательной точки зрения оно полностью попадает в точку, поскольку они собираются собрать коалицию малых партий без партии Мило Джукановича и «Демократического фронта», которая является крупнейшей партией пророссийской ориентации. Даже если им это удастся, то ни одна коалиция множества маленьких партий на Балканах не показала стабильного результата. Потому что маленькие партии лишь усиливают шантажистский потенциал каждой из присутствующих – и ничего более. И мы ожидаем, что из дискурса Черногории Москва в каком-либо позитивном ключе будет все больше и больше исчезать, если не исчезнет вовсе».

При этом профессор предположила, что стране, скорее всего, предстоят внеочередные парламентские выборы, поскольку у Абазовича даже не получится создать подобный кабинет.