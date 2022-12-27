Эксперт призвал уничтожить место переоборудования атаковавших Энгельс «Стрижей»

Россия должна нанести удар по мощностям Харьковского авиационного завода, где переоборудуются украинские беспилотники Ту-141 «Стриж», которые атаковали авиабазу стратегической авиации в Саратовской области. Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Сивкова, на Украине осталось не так много «Стрижей», которые должны пройти модернизацию перед использованием бывшего «разведчика» как «камикадзе»:

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«Вот эти «Стрижи», 149 штук осталось. Сам по себе «Стриж», беспилотник-разведчик, он никому не нужен. Его нужно сначала модернизировать, то есть, у него надо изъять парашютный отсек, туда встроить боевую часть, убрать оборудование фоторазведчика, вставить боевую часть. Это серьезная инженерная работа, не просто так на коленке сделаешь, бомбу положишь. То есть, предприятие, которое должно работать, это делать. Почему до сих пор функционирует? Непонятно».

– Стрижи делались на Харьковском авиационном заводе, – уточнил журналист Максим Калашников.

– Да, почему он до сих пор существует? Где наши, даже наши высокоточные ракеты? Где они? Долбаните вы десятком ракет, чтобы от этого завода ничего не осталось. Хотя бы был выведен из строя. Где разведка, которая видит, где хранятся эти 149 оставшихся «Стрижей». Ведь, это же не иголка в стоге сена, – добавил Сивков.