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20.10.2021 10:12 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
ООН, Политика, Россия, Турция
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Эксперт против инициативы Эрдогана: «Чревато концом ООН»

Предложение президента Турции Рэджепа Эрдогана переформатировать Совет безопасности ООН за счет увеличения числа постоянных...

Предложение президента Турции Рэджепа Эрдогана переформатировать Совет безопасности ООН за счет увеличения числа постоянных членов не получится реализовать безболезненно.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУАлексей Фененко.

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«В такое тревожное время Совбез ООН трогать нельзя. Проблема в том, что реформы организации провести безболезненно не получится, и их начало могло бы стать концом для ООН в целом. Вместе с тем орган остается важным, через ООН все равно принимаются совместные решения с помощью резолюций», – сказал эксперт «Независимой газете».

По его словам, если о расширении Совбеза ООН задумаются с серьезными намерениями, как это предлагает сделать Франция, то претендентами станут не столько Турция, сколько Германия, Индия, Бразилия или Япония.

«Турция рвется к тому, чтобы закрепиться в статусе полноценной региональной державы. Подобные заявления Эрдогана обращены как к собственным гражданам, так и к соседним дружественным странам – Азербайджану и ряду республик Центральной Азии. Это призыв объединиться вокруг Анкары для воплощения в жизнь ее амбиций. При этом для утверждения себя в качестве державы наличие глобальной повестки необходимо»,– считает Фененко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», соответствующее заявление Эрдогана прозвучало во время выступления в парламенте Анголы. По его словам, судьба человечества «не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой».

С этим мнением согласился глава МИД РФ Сергей Лавров, но выступил против сенатор СФ Алексей Пушков.

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