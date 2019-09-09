09.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Эксперт рассказал, чем опасны обмены между РФ и Украиной

Недавний обмен задержанными лицами между Москвой и Киевом дает возможность выйти на путь нормализации российско-украинских отношений.

Об этом «Московскому комсомольцу» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сам по себе обмен стал символическим жестом, который подтверждает возможность эффективных переговоров, нахождения компромиссов. У нас появляются возможности если не для нормализации отношений, то хотя бы для выхода на этот путь. Сразу после обмена украинские власти заявили, что в российских тюрьмах все еще остаются 110 украинцев. Судя по всему, речь идет о крымских татарах и других людях, которые были арестованы в Крыму», – сказал политолог.

Тем не менее, предупреждает эксперт, такого рода обмены несут определенные риски.

«В дальнейшем мы можем столкнуться с тем, что Киев захочет проводить все обмены не с ДНР и ЛНР, а с Москвой, ссылаясь на позитивный опыт обмена «35 на 35». Но это перевернет все представления о конфликте на Донбассе, – полагает Денисов. – Важно, чтобы ДНР и ЛНР обменивались с Киевом военнопленными по линии Минских соглашений, а Россия и Украина менялись заключенными по своей линии. Москве есть кого вытаскивать из украинских тюрем. По некоторым данным, там сидят до нескольких тысяч человек, осужденных за участие в «русской весне», но не имеющих отношения к войне на Донбассе».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть