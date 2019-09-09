Эксперт рассказал, чем опасны обмены между РФ и Украиной

09.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Недавний обмен задержанными лицами между Москвой и Киевом дает возможность выйти на путь нормализации российско-украинских отношений.

Об этом «Московскому комсомольцу» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Сам по себе обмен стал символическим жестом, который подтверждает возможность эффективных переговоров, нахождения компромиссов. У нас появляются возможности если не для нормализации отношений, то хотя бы для выхода на этот путь. Сразу после обмена украинские власти заявили, что в российских тюрьмах все еще остаются 110 украинцев. Судя по всему, речь идет о крымских татарах и других людях, которые были арестованы в Крыму», – сказал политолог.

Тем не менее, предупреждает эксперт, такого рода обмены несут определенные риски.

«В дальнейшем мы можем столкнуться с тем, что Киев захочет проводить все обмены не с ДНР и ЛНР, а с Москвой, ссылаясь на позитивный опыт обмена «35 на 35». Но это перевернет все представления о конфликте на Донбассе, – полагает Денисов. – Важно, чтобы ДНР и ЛНР обменивались с Киевом военнопленными по линии Минских соглашений, а Россия и Украина менялись заключенными по своей линии. Москве есть кого вытаскивать из украинских тюрем. По некоторым данным, там сидят до нескольких тысяч человек, осужденных за участие в «русской весне», но не имеющих отношения к войне на Донбассе».