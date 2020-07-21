Эксперт рассказал о перспективах вмешательства Турции в армяно-азербайджанский конфликт

21.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Анкара не может позволить себе активного вмешательства в войну между Арменией и Азербайджаном, поскольку в этом случае Турции придётся столкнуться с армией РФ.

Об этом в эфире радио «Аврора» рассказал политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По большому счёту, туркам некуда деваться, они не могут сказать: «Плевать, что происходит в Нагорном Карабахе, мы в упор ничего не видим». Точно так же Россия не может сказать: «Мы не замечаем, вы там повоюйте немного, а когда разберётесь, мы поддержим любое ваше урегулирование».

У России есть обязательства в рамках ОДКБ, также обязательства в рамках размещения там военной базы в Армении. У Турции такие же обязательства перед Азербайджаном, у них действует договор о дружбе и взаимопомощи, азербайджанские военные уже в двух поколениях обучаются в Турции.

Как мы знаем, у Турции в планах строительство нефтепроводов и газопроводов из Азербайджана. Кстати, и «Газпром» вовлечён в строительство этого проекта», – отметил Ищенко.

Также эксперт подчеркнул, что Турция не станет активно вмешиваться в конфликт, опасаясь зеркальной реакции РФ.

«В том регионе очень противоречивый клубок интересов, невозможно сказать, что есть какая-то страна, которая хотела бы, чтобы регион взорвался, там много политических и экономических интересов. В любом государстве понимают, что в случае конфликта там потеряют все.

Но Турция потеряет в первую очередь, потому что у Турции сейчас большое количество конфликтных зон, в которые она втянута, в том числе и военной силой. Турецкие военные присутствуют в Ливии, Сирии, они периодически заходят в Ирак для того, чтобы повоевать с местными курдами.

В конечном итоге турецкие военные вынуждены контролировать курдские территории в самой Турции, где постоянно есть угроза очередного восстания.

И поскольку турецкая армия крупная, но не резиновая, втягивание Турции военной силой в конфликт Армении и Азербайджана не обойдётся двумя военными советниками, и если начнёт втягиваться – это станет серьёзным военным конфликтом.

Турция должна будет учитывать, что с той стороны явно или не явно будет присутствовать Россия, а на это у Турции нет ни сил, ни возможностей, тем более, что история со сбитым турками российским самолётом показала, что Россия может очень больно ударить без применения военной силы», – заключил Ростислав Ищенко.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян опубликовала резкое заявление в адрес властей Армении, в котором осуждает режим майдан-премьера Никола Пашиняна во взращивании антироссийских настроений в Ереване.