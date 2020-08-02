Эксперт рассказал о роли Китая в неадекватности Лукашенко

02.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Задержание в Белоруссии 32 граждан России, объявленных местными силовиками «боевиками ЧВК», могло произойти по заказу Пекина, не желающего усиления России в Латинской Америке.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил российский военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не исключал участия во всей этой провокационной спецоперации и третьей стороны. Я могу вам рассказать свою версию, которая мне стала известна в том числе от белорусских спецслужб, которые тоже находятся в замешательстве от происходящего. 90% белорусских силовиков, по моей информации, сами не понимают что происходит и пытаются разобраться, что же задумал Лукашенко, кто ему это нашептал, и почему он пошёл на столь радикальные шаги.

По моей информации, это уже подтверждено из трёх источников, ребята на самом деле летели в Венесуэлу охранять нефтедобывающие объекты. То есть их задача была исключительно охранная, а не участие в боевых действиях», – сообщил он.

Пегов уточнил, что называть задержанных сотрудниками ЧВК «Вагнер» некорректно, потому что это стало именем нарицательным для любого человека, «занимающегося специфической профессией» за границей. Военкор подчеркнул, что подобной деятельностью также занимаются и многие белорусские подразделения, только по заказу других стран, например, Китая.

«И тут одна из версий, которая, на мой взгляд, может быть достаточно реальной – это конфликт хозяйственных интересов, в которых Лукашенко решил подыграть китайцам. А почему бы и нет? Вряд ли его после поражения на выборах будут ждать в Европе. Вряд ли ему обрадуются в России, если его что-то и ждёт, то какая-то дача под Смоленском. А китайцы вполне могли ему пообещать неплохое пенсионное будущее.

Это одна из версий, которую рассматривают и сами белорусы, анализируя сложившуюся ситуацию. Хотя одна из основных версий – это что Лукашенко просто сошёл с ума и играет в игру, которая непонятна никому – ни Америке, ни России, ни самим белорусам», – подчеркнул Пегов.

После чего военкор в своём Telegram-канале поделился подробностями сотрудничества Минска и Пекина в военной сфере.

«Естественно, Лукашенко в курсе, что его силовики «калымят» на стороне. Например, в 2019-ом в разгар венесуэльского кризиса, когда были слухи о бегстве Мадуро в Москву, в Каракас экстренно прилетел белорусский транспортник.

Белорусские военные специалисты прилетели именно по просьбе китайских компаний, занимающихся нефтью в Венесуэле. Естественно, подобного рода деликатные миссии делаются исключительно с разрешения Лукашенко и с соблюдением его личного интереса тоже.

Почему китайцы наняли белорусов? Помимо тесных политических контактов с китайской стороной, надо признать, что белорусские спецназовцы объективно – одни из лучших в мире. На закрытых соревнованиях спецназовцев в РФ, на которых команде проекта @wargonzo доводилось бывать не раз – именно белорусские «Альфа» и «Алмаз», зачастую обыгрывали «хозяев» – тех же наших ребят из ССО и ЦсН ФСБ.

И дело, конечно, не в том, что россияне уступают в военном искусстве – наши парни в последние годы много воюют и больше заняты практикой, чем спортом. Белорусы же в ежедневном режиме оттачивают на тренировках техническое и физическое мастерство. Так что объективно – в этом смысле у Лукашенко на службе специалисты экстра-класса», – написал военкор.

Он добавил, что по этой причине Пекин часто нанимает белорусских специалистов, особенно для работы в регионах, где китайские интересы пересекаются с российскими.