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16.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Украина
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Эксперт рассказал о взрывных закладках Порошенко на случай поражения

Планировавшаяся диверсия с взрывными устройствами, обнаруженными ОБСЕ на дамбе Мироновского водохранилища, могла являться частью плана украинского президента Петра Порошенко по дестабилизации обстановки в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть очень большое подозрение, что ВСУ не комментируют эту закладку потому, что и они не знали. Эти закладки, призванные вызвать эскалацию военного конфликта – это запасной вариант лично президента Порошенко на случай, если он проиграет президентские выборы. У президента Порошенко на такой случай припасены специальные люди, которые носятся с этими ящиками, и не только в таком изуверском варианте, как Мироновское водохранилище», – отметил Скачко.

Также, по его мнению, для нынешнего киевского режима главная задача – удержать власть любыми средствами, невзирая на последствия.

«Украинские власти в последнее время поступают со всей страной и народом по принципу «Если не с нами, то пропадайте все пропадом». Я уверен, что такие закладки обнаружат и на других объектах. Потому что пушки – это последний довод этого короля, который, по большому счёту, обанкротился сам и обанкротил страну», – добавил эксперт.

Напомним, ранее наблюдателями ОБСЕ были обнаружены взрывные устройства, установленные неподалеку от блокпоста ВСУ на дамбе водохранилища, которое питает протекающую через территорию ЛНР реку Лугань.

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