Эксперт рассказал, почему ВС РФ ещё не подавили украинскую ПВО

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Созданная Советским Союзом система ПВО на территории нынешней Украины настолько сильная, что российская армия даже в течение года не способна её преодолеть.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Карамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть военная разведка, она знает о скоплениях войск. У нас в эфире каждый первый эксперт об этом говорит – почему не разнести к чёртовой матери?», – возмутился ведущий.

«Это отдельная история нашей трагической борьбы со своей собственной ПВО. Никто до настоящего момента не решал задачу вскрытия такой советской системы ПВО, которые стоят на Украине. Киевский, Одесский, Прикарпатские военные округа и Черноморский флот первыми получили в СССР новые системы С-300, «Буки», другие системы радаров, систем связи, и так далее. Были выстроены действительно современные системы ПВО. У нас сейчас на вооружении те же системы, только следующего поколения. И вскрывать их с воздуха никто пока даже не пытался. У британцев и их союзников многолетний опыт борьбы с советскими системами ПВО, но всё-таки, самое свежее, что они вскрывали – это Ирак с его системами шестидесятых годов, вдобавок довольно ослабленными», – сказал Карамник.

Он подчеркнул, что даже современные натовские системы ПВО – игрушка по сравнению с тем, чем в своё время Советский Союз снабдил УССР.

«Мы же долгое время готовились к конфликту с НАТО, готовились к тому, что будем не вскрывать, а отбивать свои системы ПВО от воздушных полчищ нациков. И тут мы сами внезапно оказываемся в роли атакующей стороны, причём против самих себя, против тех же систем ПВО. Это трудно, это ломает всю доктрину. Потому что те системы ПВО, которые есть у НАТО – это бледная тень того, что в своё время готовил СССР, и что досталось Украине. Это действительно сложно взломать, и чревато большими потерями. Я прекрасно понимаю осторожность командующих, которые не решаются на кавалерийскую операцию с наскока», – добавил эксперт.

По его словам, у российской армии также недостаточно современных средств разведки для вскрытия украинских ПВО.

«Есть и объективные проблемы у наших Вооружённых сил, которые не до конца преодолели постсоветский кризис. Это дефицит средств разведки, средств целеуказания и того, что должно нам помочь увидеть эти системы ПВО. Можно ситуацию улучшить, есть различные схемы, но тут уже вопрос реакции военно-бюрократической системы, которая тоже механизм не быстрый. Сложно ждать, что там сразу скажут: «Ага, надо делать не так, а вот так, и давайте, вперёд», – резюмировал Карамник.

Напомним, накануне организатор одесского подполья, активист Антимайдана и волонтер Владимир Грубник заявил, что на Украине нет развёрнутой агентурной сети, которая могла бы предоставлять актуальные разведданные.