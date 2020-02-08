Эксперт: Самое важное на переговорах Путина и Лукашенко пока остаётся тайным

08.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Для России главным в отношениях с Белоруссией является заметное стремление Минска уклониться от выполнения Союзного договора, чем и объясняются заигрывания белорусской стороны с Западом.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, комментируя итоги вчерашних переговоров в Сочи, где Александру Лукашенко не удалось получить скидку на нефть.

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«По скидкам на нефть судить о характере переговоров ни в коем случае нельзя. Об этом недавно очень хорошо сказал посол России в Белоруссии. Он сказал, что цены на нефть – это спор хозяйствующих субъектов. Самый главный вопрос между нами – это вопрос углубления интеграции в рамках Союзного государства», – отметил эксперт.

«Белоруссия, точнее президент Белоруссии ведет свои игры с Западом не из-за цен на нефть. Цены на нефть – это не более, чем предлог или повод, но не причина. Причина всего этого – попытка недопущения реализации договоров, подписанных в рамках Союзного государства. То, чего белорусский правящий класс сейчас пытается не допустить. Вот, в чем дело, а не в ценах на нефть. Даже, если бы цены на нефть сейчас сделали самыми благоприятными для Белоруссии, и осталась установка, что Союзное государство должно остаться лишь вывеской, ничего бы в наших отношениях не изменилось. Не цены на нефть определяют наши отношения. Вот это нужно ясно и четко осознавать», – добавил Шишкин.

Он не исключает, что вопрос интеграции мог обсуждаться на закрытых переговорах Лукашенко и Владимира Путина. Их итог пока публично не озвучен.

«Мы не знаем, какие выводы были сделаны сторонами по итогам почти полуторачасового разговора тет-а-тет. Мы знаем только, какие примерно темы затрагивались, не более того. До чего здесь договорились, мы сейчас ничего однозначно сказать не можем, все будет гаданием на кофейной гуще», – сказал политолог.