Эксперт шокирован докладом Матиоса о потерях украинской армии

09.11.2018, Киев, Игорь Петров

Опубликованный в СМИ доклад главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о том, что небоевые потери в ВСУ достигли почти 18 тысяч человек за время после победы «революции гидности» – свидетельство о критическом состоянии армии.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Георгий Крючков, экс-глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

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«По официальным сообщениям в результате боевых действий погибло около 10 тыс . человек. Цифры, озвученные в докладной записке главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, меня, честно говоря, поставили в тупик.

Это говорит о том, что порядка в армии нет никакого. Что такое небоевые потери? Ну, какое-то число людей могли подорваться на минах. Но ведь основная масса этих потерь – по пьянке и прочее.

Меня удивляет не только число небоевых потерь, но и то, что все это не вызывает возмущения в народе. Такие цифры, когда небоевые потери намного превышают потери в результате боевых действий – свидетельство серьезного неблагополучия в Вооруженных силах и вообще в государстве.

По сообщениям СМИ, сейчас призыв проводится с большим трудом. Молодежь не хочет идти служить, – потому что знает, какие порядки в армии. При этом на армию идут огромные средства, но армия, по сути, превратилась в источник обогащения определенной группы людей.

Надо прекращать войну, находить мирное решение конфликта. Пока этого не будет сделано, будут такие потери. Но власть же не хочет заканчивать войну.

Поэтому, пока не сменится власть, порядка в стране не будет», – сказал Крючков