Эксперт: «США говорят Украине «Отцепитесь от нас!»

01.09.2021 14:56 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Американцы не будут вкладываться в Украину, поскольку понимают, что это будет в три раза затратнее и бессмысленнее, чем финансирование Афганистана, откуда США были вынуждены ретироваться ни с чем.

Об этом в интервью Международному информагентству «Sputnik» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединённые Штаты не будут содержать Украину так, как содержали Афганистан. США не для того сворачивали операцию в Афганистане и уходили от туда, чтобы потратить деньги на Украину. Они сворачивали эту операцию, чтобы сэкономить деньги, которые уходили абсолютно непроизводительно. То есть афганское правительство, афганская армия их пожирала, а толку от этого не было никакого», – сказал эксперт.

«Украина может пожрать и в три раза больше, чем Афганистан. У них квалификация высокая, но толку от этого тоже не будет никакого. Поэтому американцы совсем ничего не собираются тратить, и эта история с переносами визита Зеленского это показывает, что они открытым текстом говорят, это уже не намёк. На дипломатическом языке – это сказали открытым текстом, можете не прилетать, всё равно ничего не будет», — заявил политолог.

«Опять-таки 60 миллионов, как Байден сказал, непонятно какого-то гранта , вместо 600 миллионов военной помощи, которые были в 14-м году, это тоже весьма прозрачная демонстрация того, что возьмите вашу косточку и отцепитесь, глаза б мои вас не видели», – добавил Ищенко.