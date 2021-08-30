Белковский предрекает Зеленскому безуспешный визит в США

30.08.2021 16:36 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На грядущей встрече президентов США и Украины, которая несколько раз переносилась и в итоге назначена на 1-е сентября, не будет достигнуто никаких прорывных договоренностей.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть VS Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Белковского, максимум, на что может рассчитывать Украина – это те 60 миллионов долларов помощи из бюджета Пентагона, сообщение о выделении которых уже было опубликовано несколько дней назад.

«Для Джозефа Байдена, и здесь надо твердо отдавать себе в этом отчет и смотреть на это абсолютно трезво, нет ни одного судьбоносного вопроса. Он принимает Владимира Зеленского просто потому, что эту встречу откладывать уже было неприлично без дезавуирования тезиса о том, что Украина является союзником США в регионе. Ничего произойти не может – никаких прорывов в направлении движения к НАТО н будет. 60 миллионов долларов, по-моему, Байден уже выделил только что из бюджета Пентагона. Это капля в море, но все равно хорошо. Поставок каких-то масштабных вооружений не будет, напоминание о том, что нужно выполнять «Минские соглашения», будет. И дальше они очень улыбчиво сфотографируются на камеру, и Владимир Александрович Зеленский сможет сказать, что такой теплой атмосферы в общении с американским лидером, как была не его переговорах с Джозефом Байденом, не было ни у одного украинского президента никогда», – заявил Белковский.