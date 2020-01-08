Эксперт: США не смогут расправиться с Ираном как с Югославией

08.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Иран, атаковавший сегодня ночью американские военные базы, является куда более серьезным противником для США, нежели Югославия, Ливия или Ирак – Вашингтону не стоит рассчитывать на «маленькую победоносную войну» с прицелом на президентские выборы.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

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«Скорость и дерзость иранского ответа на убийство одного из лучших своих генералов Сулеймани демонстрирует главный факт начала 2020-х годов – США более не имеют морального и, самое главное, фактического «права сильного». Бывший мировой жандарм с растревоженной шевелюрой Трампа уходит в историю.

Иран, в отличие от Ирака, Югославии или Ливии – крупное государство, более 80 миллионов жителей, один из лидеров мирового Ислама. Расправиться с ним у Вашингтона не получится уже даже при всём желании. Поддержку Тегерану оказала Малайзия, утром к ней присоединиться, как минимум, половина арабского мира. Войну с которым США не осилят», – прогнозирует Бондаренко.

«Беспокойство особенного свойства вызывает положение Израиля, где 2 марта должны состояться третьи за год парламентские выборы – «Биби» Нетаньяху никак не может договориться со своими потенциальными партнерами из «Кахоль Лаван (Бело-синие)» и «Наш дом Израиль». При этом не стоит забывать, что Иран располагает ракетами-средствами доставки до Израиля (которого Тегеран называет «малым Сатаной»), но никак не до США. В ситуации обострения может быть слишком велико искушение сыграть на опережение, используя имеющиеся возможности. Будем надеяться, что этого не случиться», – также отметил эксперт.

Он полагает, что визит Владимира Путина на Рождество в Сирию был не случайным.

«Молниеносным Рождественским визитом в Дамаск в компании министра обороны и главы Генштаба ВС РФ президент России Владимир Путин предвосхитил участие России в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. И подчеркнул позицию Москвы – мы никуда уходить из региона не собираемся», – резюмировал Бондаренко.