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09.09.2021 09:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Балканы, Дзен, Политика, Религия, Церковь, Черногория
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Эксперт: «Теперь черногорский диктатор ответит за все»

Провал попытки черногорских националистов сорвать церемонию интронизации митрополита Черногорского и Приморского Порфирия в Цетине...

Провал попытки черногорских националистов сорвать церемонию интронизации митрополита Черногорского и Приморского Порфирия в Цетине чреват тяжелыми политическими послесловиями, вплоть до ареста, для президента страны Мило Джукановича.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко в материале «Борьба с церковью похоронила последнего диктатора Европы».

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В материале отмечается, что Джуканович, проделавший путь от «последнего коммуниста Югославии» до «главного ревнителя евроатлантических ценностей», теперь встал на тропу войну против Сербской православной церкви, попытавшись заменить ее непризнанной в православном мире сектой «ЧПЦ».

Именно Джуканович организовал подвоз радикалов в Цетин, чтобы сорвать интронизацию, а на месте руководил ими его советник Веселин Вельович. Но в итоге, как сообщал «ПолитНавигатор», бунт националистов был подавлен силовиками.

«Чего в итоге добился пока еще президент Джуканович, ретировавшийся из своей цетинской резиденции поздно ночью накануне? Только очередного позора и ареста своего советника, оказывавшего сопротивление полиции. Нельзя исключать, что теперь против президента будет возбуждено уголовное дело по статье «организация массовых беспорядков», – считает автор.

«В любом случае мы наблюдаем последние дни черногорского диктатора, по истечении которых ему придется ответить за все — за контрабанду сигарет в Италию и наркотрафик в ЕС, разворовывание китайского кредита в один миллиард евро на строительство дороги до Сербии и отжим собственности у российского бизнеса. Его брат, кассир семейства Ацо Джуканович, вместе с женой и детьми на неделе уже улетел собственным самолетом в Люксембург. Кто согласится принять его старшего брата, когда тому придется искать убежище?

Хороший вопрос, который сейчас должен занимать пока еще президента Черногории больше всего», – резюмирует Бондаренко.

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