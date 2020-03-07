07.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Ближний Восток, Война, Иран, Россия, Сирия, Турция
Просмотров:

Эксперт: Турция теряет симпатии стран-соседей из-за операции в Идлибе




Военную операцию Турции в Идлибе не поддержал не только Иран, но и арабские государства, ранее настроенные резко против сирийского лидера Башара Асада.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил помощник заместителя председателя Совфеда, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Боевая нахрапистая линия Эрдогана начинает встречать раздражение во многих столицах, которые до сих пор без всякой симпатии относились к сирийскому руководству, – рассказал эксперт. – Присматривается к новой ситуации Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. Они сигналят о том, что действия турецкой стороны на них производят негативное впечатление».

По словам Бакланова, турецкая сторона будет стараться нейтрализовать негативное отношение арабских государств к своей политике путем укрепления связей с Катаром и определенными условно протурецкими кругами в этих странах.

«Был сделан (еще до приезда Эрдогана в Москву – ред.) развернутый, очень интересный меморандум проиранских шиитских военных образований, которые воюют на территории Сирии, – отметил дипломат. – Было заявлено, что войска Турции, которые незаконно находятся на территории Идлиба – находятся в пределах их досягаемости. Но они пока воздерживаются от прямых военных действий против Турции как оккупанта, ввиду того, что ведутся переговоры высокого уровня, и они ожидают их результатов».

Ранее президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил о том, что договоренности с Реджепом Эрдоганом – лишь временная отсрочка нового витка конфронтации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть