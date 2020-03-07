Эксперт: Турция теряет симпатии стран-соседей из-за операции в Идлибе

07.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Военную операцию Турции в Идлибе не поддержал не только Иран, но и арабские государства, ранее настроенные резко против сирийского лидера Башара Асада.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил помощник заместителя председателя Совфеда, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Боевая нахрапистая линия Эрдогана начинает встречать раздражение во многих столицах, которые до сих пор без всякой симпатии относились к сирийскому руководству, – рассказал эксперт. – Присматривается к новой ситуации Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. Они сигналят о том, что действия турецкой стороны на них производят негативное впечатление».

По словам Бакланова, турецкая сторона будет стараться нейтрализовать негативное отношение арабских государств к своей политике путем укрепления связей с Катаром и определенными условно протурецкими кругами в этих странах.

«Был сделан (еще до приезда Эрдогана в Москву – ред.) развернутый, очень интересный меморандум проиранских шиитских военных образований, которые воюют на территории Сирии, – отметил дипломат. – Было заявлено, что войска Турции, которые незаконно находятся на территории Идлиба – находятся в пределах их досягаемости. Но они пока воздерживаются от прямых военных действий против Турции как оккупанта, ввиду того, что ведутся переговоры высокого уровня, и они ожидают их результатов».

Ранее президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил о том, что договоренности с Реджепом Эрдоганом – лишь временная отсрочка нового витка конфронтации.