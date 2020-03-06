Турецкая угроза: Москве предлагают отказаться от ставки на Эрдогана

06.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Вчерашние договоренности с Реджепом Эрдоганом по результатам переговоров Москве о перемирии в сирийской провинции Идлиб – лишь временная отсрочка нового витка конфронтации, которая неизбежна.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог, президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Десять тысяч раз прав, кто говорит, что нам нужно со всеми турецкими структурами в политической системе, со всеми партиями поддерживать те или иные контакты. Не играют на одной клавише на пианино, так не бывает, всегда проигрываешь, а это не музыка. Сегодня мы упёрлись в одну фигуру – так работать нельзя. Более того, это связывает нам руки», – отметил эксперт.

«И последнее: туристический сезон этого года никуда не уберёт призывы в социальных сетях построить небоскрёбы из черепов русских военных, всё то, что вброшено в головы турецкого населения. У нас сейчас есть промежуток, может быть, очень короткий для того, чтобы проанализировать ситуацию с войной в Идлибе (а это война Турции против Сирии) и понять, что у нас в плюсе, что в минусе. Что смогла сирийская армия, что не смогла, и что противопоставить завтрашнему акту агрессии со стороны Турции, который будет сегодня, завтра, послезавтра или через месяц», – добавил Сатановский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне в парламенте Турции произошла массовая драка из-за войны в Сирии. Стычка началась между сторонниками Реджепа Эрдогана и кемалистами – оппозиционной Республиканской народной партии, чьи представители выиграли последние муниципальные выборы в Анкаре и Стамбуле.

Лидер кемалистов Энгина Озкоча выступил с резкой критикой в адрес Эрдогана, чьи сыновья воспользовались нормами закона, позволяющими за большие деньги откупиться от армии. Фактически было признано, что Анкара поддерживает террористов, причем, участие в конфликте на территории Сирии выгодно США.