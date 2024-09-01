Эксперт-тягнибоковец: «Где контрразведка? Русские знали о расположении F-16»

Вадим Москаленко.  
01.09.2024 17:51
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Освещение уничтожения первого из переданных Украине истребителей F-16 – полный провал украинской контрразведки.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, бывший функционер нацистского ВО «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освещение уничтожения первого из переданных Украине истребителей F-16 – полный провал украинской контрразведки. Об...

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«Вопрос к военной контрразведке: каким образом так получилось, что американские СМИ первыми дают информацию о событиях, которые произошли ещё 26 августа? Причем, Wall Street Journal утверждает, что авария произошла, вероятнее всего, вследствие ошибки пилота. Это опытный пилот, он прошёл обучение в трёх странах, и поэтому когда американские партнёры пишут об ошибке пилота, это как минимум не соответствует действительности. Тогда вопросы к самим американским партнёром относительно характера обучения украинских пилотов.

После CNN сообщает об авиакатастрофе, и даже фамилию погибшего пилота. Самая масштабная ракетная атака была 26 числа, и тогда основной удар пришёлся не только по Киеву, но и по западным регионам. Вероятными целями российской атаки были именно аэродромы, где мог бы быть расположен F-16. И сообщение командования «Запад» в четверг о прощании с пилотом Алексеем Меся это фактически подтверждает. И опять вопрос к контрразведке: что происходит? И главное, откуда у русских информация?».

«Во время мониторинга пабликов z-военкоров выявили фотографии с самолётом F-16, которые были опубликованы русскими, на аэродроме. Не будем называть, где – Западная Украина. Это вообще нонсенс, и вопросов ещё больше к военной контрразведке. Подобные факты настораживают», – стенал укро-эксперт.

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