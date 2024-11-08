Эксперт: У Трампа развязаны руки – с ним по-хорошему не договоришься по Украине

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С приходом в США Дональда Трампа возрастает опасность сохранения Украины как вооружённого до зубов агрессивного антироссийского государства, цель которого навсегда оставаться инструментом Запада против России.

Об этом на организованной изданием «Украина.ру» мультимедийной конференции в Москве заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп никогда не обещал урегулировать украинский кризис как таковой. Он никогда не говорил, что создаст такие условия, чтобы русский и украинский народ жили в мире и т.д. Трамп говорил только о том, что он остановит боевые действия. Это заморозка, бессрочное перемирие», – напомнил Суслов.

Он указал, что окружение Трампа делится на реалистов, среди которых Джей Ди Вэнс и др., которые выступают за сокращение поставок оружия Киеву, вплоть до полной остановки, и ястребов, типа Майка Помпео. Они – за максимальную накачку Украины оружием и разрешение наносить удары вглубь РФ американскими ракетами. Трамп будет сочетать эти влияния.

Однако обе группы хотят быстро остановить боевые действия без поражения Украины, с сохранением её как антироссийского государства.

«Более того, те республиканцы, которые говорят, давайте на 20 лет заморозим членство Украины в НАТО, либо снимем это с повестки дня, они сразу это сопровождают аргументом, что вне НАТО Украина должна быть гораздо сильнее в военном отношении, чем сейчас, чем если бы было членство в НАТО. То есть – демилитаризацией здесь не попахивает совсем. Что фундаментально объединяет республиканцев и демократов – ни те, ни другие не готовы вообще никак рассматривать демилитаризацию Украины. В end-game у них абсолютное согласие. Украина, с их точки зрения, должна быть сильной, обладать ударными вооружениями, способной наносить ущерб России, никаких ограничений на украино-западное сотрудничество в области безопасности. И обязательно – антироссийской, то есть являться инструментом создания угроз России», – подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, что касается границ, то для обеих сторон это вопрос третьестепенный. Главное – доступ к морю и контроль над большей части территории – «а Краматорск – не Краматорск, где пройдёт линия заморозки, им фиолетово». Разница между республиканцами и демократами касается только методов, а не целей.

«Республиканцы не несут за собой багаж, path dependence от предыдущей политики Байдена. Они могут себе позволить надавить на Украину, манипулировать вопросами поставок вооружений, они могут в принципе отойти от территориальной целостности. То, что не могла себе позволить администрация Байдена, потому что она сдуру, изначально поверив в возможность военного поражения России, сказала, что надо обязательно, чтобы российские войска ушли как минимум на границы 2022 года, а желательно 1991. Администрация Трампа этим не связана, она выведет вопросы границ за скобки. Но в том, что касается сохранения сильной в военном отношении Украины, здесь она будет стоять насмерть», – заключил Суслов.