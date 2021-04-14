Эксперт удивлён, почему Россия не заставит Лукашенко прекратить поставки топлива Украине

14.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия могла бы принудить руководство Белоруссии к тому, чтобы Минск остановила поставки топлива на Украину, где горючее используется карательной группировкой против Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политический обозреватель Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Юсина, у России достаточно рычагов воздействия на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Это российские нефтепродукты, которые идут через Белоруссию. В какой-то степени там часть белорусская, но ощутимая часть наша. Мы имеем возможность, при том влиянии, которое сейчас у нас на Лукашенко, если бы действительно решили наши руководители, что это принципиальный вопрос, – перекрыть поставки белорусского дизеля. Он все равно из нашей нефти – у них же нет своих нефтяных скважин. Мы бы смогли этого добиться, значит, такой постановки нет, к сожалению.

Хотя ситуация кажется абсурдной – Украина вводит против нас все возможные санкции – уже и туалетная бумага наша им не нравится, и еще что-то, последний список из 12-ти позиций. Подсолнечное масло и еще что-то, а мы молчим, а мы не можем повлиять на Лукашенко.

Хотели бы – повлияли бы. Может быть, это было бы условием поставки наших нефтепродуктов, может быть, это было бы условие нашего кредита, который так нужен ему. Нет, наши не давят, ну а Лукашенко что?» – заявил Юсин.