«Трусливая и прохиндейская позиция» – Белоруссия увеличила поставки топлива для ВСУ

11.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Крупнейшее белорусское нефтеперерабатывающее предприятие «Мозырский НПЗ» выиграло объявленный ВСУ тендер на поставки дизельного топлива для украинской армии.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конкретно Мозырский НПЗ выиграл тендер на поставку дизельного топлива для ВСУ. Тендер, который был объявлен ВСУ», – сказал он.

Также в эфире были приведены скриншоты как белорусских, так и украинских сайтов, сообщающих эту новость.

Обслуживающий белорусские власти Юрий Воскресенский не смог внятно объяснить, как поставки для карательной операции сочетаются со статусом союзного государства с Россией. Он начал рассказывать о «многовекторности» и, вообще, что война войной, а бизнес – отдельно.

«Для Черниговского гарнизона, может быть. Или для Харьковского. Не обязательно, что это в тот регион (для войны в Донбассе – прим. ред.)…

Белоруссия – огромная страна с большой экономикой. Мы вынуждены торговать со всеми странами мира. Если что, мы можем рапсовое масло продавать, они из него биодизель будут делать – это тоже можно предъявить как спонсирование.

Так как у нас экономическая многовекторность, мы вынуждены продавать во все страны мира, в том числе, и на Украину. Если часть этого топлива идёт куда-то дальше на восток, то причём тут Беларусь? Что, не поставлять и не получать? У нас есть свои граждане, свой бюджет», – оправдывал действия властей Воскресенский.

«А вы знаете, что с другой стороны тоже люди, и они тоже гибнут? Поэтому грамотная позиция – это примерять. Потому что там такие же люди, с обеих сторон. И выход – садиться за какой-то стол переговоров, прописывать дорожные карты. А мы всё время смотрим на погибших с одной стороны – а с другой стороны, что нет погибших», – принялся он заступаться за украинцев.

Однако на вопрос о том, сколько детей и мирного населения вообще погибло от обстрелов защитников Донбасса, он ответить не смог.

«Я не владею статистикой. Я только общей владею – они говорили, что около 15 тысяч погибло в ходе этого конфликта», – добавил Воскресенский.

На это Владимир Трухан отметил, что мирное население гибнет только со стороны ЛДНР.

«Из 15 тысяч почему-то мирное население погибло только со стороны ЛДНР. Давайте перестанем спекулировать на этот счёт», – сказал полковник в отставке.

«Позиция Беларуси взвешенная – надо искать точки соприкосновения. Вы говорите про своих детей, а украинцы говорят про своих детей, и тоже показывают эти кадры», – продолжил стоять на своём белорус.

Однако Воскресенский не смог вспомнить ни одного факта гибели ребёнка от обстрелов военнослужащих ЛДНР.

«Позиция Белоруссии трусливая и прохиндейская», – резюмировал Трухан.