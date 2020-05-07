Эксперт: Высылка российского журналиста из Белоруссии – это не поведение союзника

07.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Решение властей Белоруссии о высылке из страны журналиста Первого канала за критический репортаж о ситуации с коронавирусом – свидетельство того, что Минск не придерживается не только союзных, но и просто общепринятых партнёрских отношений.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Тут можно вспомнить не только практику запретов на работу российских журналистов на Украине, но и практику в самой Белоруссии, когда там без вести пропадали российские журналисты, оттуда депортировали, пусть и либеральных, но тоже российских журналистов, например, Павла Шеремета, который, кстати, погиб впоследствии на Украине.

Но, конечно же, подобного рода практики никак не вписываются не только в понятие свободы слова, но и в союзные российско-белорусские отношения. Мне сложно представить, чтобы американскую съемочную группу, которая, допустим, делает даже некомплиментарный репортаж по отношению к Норвегии или к Польше, выдворили, а потом обвинили еще в «турпоездке», как написала ведущая белорусская газета.

Это лишь показывает, что в реальности белорусское руководство в лице Лукашенко сделало ставку на то, чтобы пожертвовать людьми ради спасения экономики, а, во-вторых, оно совершенно не относится к нам как к союзникам и просто как к уважаемому партнеру. С партнерами и союзниками так не поступают.

Это еще раз ставит вопрос о пересмотре отношений с белорусским руководством в сторону большего прагматизма и большей защиты наших национальных и государственных интересов.

Я думаю, что многие граждане Белоруссии поддержат такую точку зрения, потому что ни льготы, ни скидки, ни преференции экономического характера, которые Россия предоставляет Белоруссии как государству, до простых граждан не доходит. Все эти меры экономической поддержки перехватываются белорусской политической элитой с Лукашенко во главе, которые служат им просто средствами обогащения.

Все это накапливается и неизбежно приведет к тому, что в один из моментов произойдет резкий скачок в российско-белорусских отношениях, и этот скачок вряд ли будет комплиментарным по отношению к действиям белорусского президента», – заявил Безпалько.

Напомним, МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» из-за сюжета о масштабах распространения коронавирусной инфекции в стране, где говорилось о том, что власти могли скрыть истинное количество жертв COVIF-19 и рассказывалось о большом количестве «свежих» могил в городе Столбцы.