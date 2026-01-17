Эксперт: Зеленский с Нового года бросил все силы на контратаки. Значит, потери

Максим Столяров.  
17.01.2026 22:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 74
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Рано или поздно тот нажим, с которым командование ВСУ в последнее время бросает подразделения в контратаки на всех участках фронта, «приведёт к изменению баланса».

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рано или поздно тот нажим, с которым командование ВСУ в последнее время бросает подразделения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Важнейшее обстоятельство прямо почти по всей линии фронта. Начиная с Нового года, ситуация характеризуется прямо возрастающим количеством контратак украинской армии. Она контратакует на многих участках бесконечно, особенно в Гуляйполе. Там от 5 до 12 атак в день вообще бывает.

Это всё в рамках «активной обороны». То же самое касается многих других участков, но там прямо особенно это видно. Это, конечно, рано или поздно приведет к изменению баланса. Но, в общем, вот это очень важное обстоятельство, что Украина просто бесконечно контратакует, и это отмечают все», – сказал Ширяев.

«Эти постоянные бесконечные контратаки украинской армии – значит, потери. Значит, надо ждать и смотреть, что дальше, сможет ли украинская армия восполнять эти потери. Там в основном штурмовые полки сейчас действуют», – добавил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить