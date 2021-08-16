Экспертное мнение: Смерть оппозиционного мэра Кривого Рога меняет баланс власти в городе

16.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В Кривом Роге, мэр которого был найден застреленным на пороге своего доме, необходимо быстро провести перевыборы.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, комментируя гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова.

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«Гибель, конечно, ужасная, можно только посочувствовать родными и близким. Она будет иметь политические последствия для родного города президента. В городе меняется баланс власти, усиливается политическая сила президента, которая будет фактически управлять городом через секретаря. При этом жители проголосовали за кандидата другой политической силы», – отметил Бортник.

«Конечно, это вызовет определенную реакцию. Поэтому необходимо принять быстро решения о перевыборах в этом городе чтобы граждане вновь избрали того мэра, которого они хотят.

Надеюсь, что местный совет достаточно быстро сформирует документы, а Верховная рада примет решение о внеочередных выборах в Кривом Роге. Потому что в такой ситуации, с подозрениями относительно возможного убийства мэра, было бы неправильно на длительное время оставить город под управлением секретаря. Необходим новый полноценный мэр», – добавил политолог.

«На общегосударственном уровне это, скорее всего, не будет иметь каких-то серьезных последствий, хотя в любом случае, убийство это или самоубийство, речь идёт о гибели человека, который тесно связан с одной из ключевых бизнес-групп. Эта смерть может повлиять на изменение отношения к власти», – резюмировал Бортник.

Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога, родного города президента Владимира Зеленского, в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ.