Экспертный вывод: До выборов президента США не возобновят финансирование Украины

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Позитивное решение о возобновлении финансирования киевского режима США будет принято лишь к концу года.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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Он считает, что вопрос об оказании масштабной помощи Украине теперь будет обсуждаться после выборов президента США, которые пройдут в ноябре.

«До ноября страна, конечно, что-то от Америки получит – ну, пять, ну, десять миллиардов. Но это будут деньги, чтобы удержаться на плаву, не более. Включаются в дело предвыборные факторы. Американским политикам сейчас не до Украины. Ее отложат до того момента, когда выяснится, какими будут новая Палата представителей, Сенат и, наконец, кто будет новым президентом», – сказал Васильев «Независимой газете».

По его словам, если действующая администрация все же разобьет пакет в 118 миллиардов долларов на несколько, то велика вероятность, что дальнейшее финансирование Украины республиканцы обставят рядом условий.

«Они предложат установить четкие цели и задачи финансирования, потребуют отчета о том, как деньги, выделенные Киеву, расходовались ранее, и попытаются уменьшить сумму. Республиканцы поинтересуются, почему Израилю выделено так мало, а Украине так много. В общем, можно сказать, что законопроект похоронен», – говорит эксперт.

Он добавил, что считать такое развитие событий заслугой Дональда Трампа можно лишь «с некоторой натяжкой». Сам плод компромисса двух партий Васильев назвал «слабым и дохлым».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в американском сенате провалилось пакетное голосование по компромиссному решению, которое предусматривало укрепление границы США с Мексикой и выделение 61 миллиарда долларов Украине.

Ожидается, что сегодня пройдет голосование за законопроект об одновременной помощи Украине, Израилю и Тайваню без привязки к границе.